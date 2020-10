Viện trưởng VKSND tối cao: 'Vụ phân bón Thuận Phong không chìm xuồng'

Công ty Thuận Phong đóng tại KP7, P.Long Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ngày 24.4.2015, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai xác minh thông tin tố giác liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả của Công ty Thuận Phong. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện hành vi sang chiết, đóng chai phân bón (dạng nước) nhãn hiệu VITOL, làm giả nguồn gốc, xuất xứ “Made in USA” nên đã niêm phong kho hàng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau gần nửa năm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định Công ty Thuận Phong chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và sở hữu công nghiệp. Qua đó kiến nghị cho kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án. Sau đó, ngày 15.4.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với công ty này.