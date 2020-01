Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Theo tin từ Bộ Ngoại giao ngày 3.1, ngày 2.1 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021

Nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam chính thức bắt đầu từ 1.1.2020 và kết thúc ngày 31.12.2021.

Lễ đặt cờ của 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 (Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam) đã được tổ chức trang trọng trước phòng họp của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Đặng Đình Quý trong buổi họp báo, thông báo các ưu tiên của Việt Nam trên cương vị mới Ảnh BNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý, nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, trong tháng đầu tiên là vinh dự hết sức lớn lao. Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào công việc của Hội đồng Bảo an nhằm bảo đảm việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Đại sứ Đặng Đình Quý đồng thời tỏ mong muốn các nước ủng hộ những nỗ lực Việt Nam, không chỉ trong tháng Chủ tịch, mà trong cả thời gian sắp tới.

Sau phát biểu, Đại sứ Đặng Định Quý đã cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ của các nước ủy viên Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Đặng Đình Quý và các cán bộ Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Ảnh BNG

Sáng cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã thông qua chương trình làm việc tháng 1.2020 do Việt Nam đề xuất. Theo đó, dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như tình hình Trung Đông, Syria, Yemen, Tây Phi, Sahel, Mali, Libi, Trung Á và Síp.

Các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng về các vấn đề như các lệnh trừng phạt, chống khủng bố, tòa án, trẻ em và xung đột vũ trang, các vấn đề thủ tục... Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường hợp tác giữa UN và ASEAN là hai hoạt động quan trọng của Hội đồng Bảo an trong tháng 1.2020.

Việt Nam thông báo chương trình hoạt động tháng 1 cho các nước ngoài Hội đồng Bảo an Ảnh BNG

Theo Bộ Ngoại giao, thời điểm Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an có ý nghĩa đặc biệt. Đây là tháng đầu tiên kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, cũng là 75 năm ký Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cùng với đó là việc Việt Nam bắt đầu năm Chủ tịch ASEAN 2020

Nhân dịp này, Việt Nam đã đề xuất và nhận được được sự tán thành cao của tất cả các nước uỷ viên Hội đồng Bảo an trong việc tổ chức một thảo luận mở về Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc vào ngày 9.1.2020 và một cuộc họp về Hợp tác giữa UN và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế vào 23.1.2020.

Các đề xuất của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ Đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên hợp quốc, vì lợi ích chung của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế.