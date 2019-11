Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

VN có lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông Sáng 4.11, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Robert C.O'Brien, Đặc phái viên tổng thống, Trưởng đoàn Mỹ dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại tăng trưởng trên cơ sở cùng có lợi. Đặc phái viên, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien bày tỏ mong muốn của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với VN và ASEAN, ủng hộ vai trò của các nước ASEAN, đẩy mạnh hợp tác tại Tiểu vùng Mê Kông, khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, đánh giá cao lập trường nhất quán của VN trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.