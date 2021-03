Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào ngày 8.3

Theo Sở Y tế Hải Dương, do vắc xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế cung cấp không nhiều nên sẽ tập trung tiêm cho 9 nhóm đối tượng ưu tiên như nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, cán bộ trực tiếp tiêm chủng vắc xin Covid-19...

Sau đó, đến ngày 8.3, những liều vắc xin đầu tiên sẽ được tiêm trước hết tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân Covid-19, các vùng có dịch, các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19...

Theo kế hoạch, sẽ có 3 tỉnh, thành triển khai tiêm là Hải Dương, Hà Nội và TP.HCM. Ngày 19.3, dự kiến triển khai tiêm tại Gia Lai. Các đối tượng được tiêm thuộc nhóm ưu tiên như: nhân viên y tế, cán bộ, nhân viên tuyến đầu chống dịch tại các nơi có dịch và có các yếu tố dịch tễ nguy cơ có ca bệnh.

Đợt tiêm đầu tiên sẽ sử dụng vắc xin Covid-19 do AstraZeneca sản xuất. Lô vắc xin này về Việt Nam sáng 26.2, đã được đánh giá riêng về các yếu tố đảm bảo cho an toàn trước khi chính thức được tiêm lần đầu tiên tại Việt Nam, dù vắc xin này đã được sử dụng tại hơn 50 quốc gia. Những người sau tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vắc xin...

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định tiêm vắc xin không bảo đảm phòng bệnh 100%. Ví dụ, theo thông tin của nhà sản xuất thì vắc xin của Pfizer có hiệu quả bảo vệ trên 90%, vắc xin AstraZeneca là 76% mũi 1, 81% mũi 2. Những số liệu này, theo Bộ Y tế, cũng cần được kiểm nghiệm trên thực tiễn.

Trong khi đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết để triển khai tiêm an toàn và kịp tiến độ bao phủ, sẽ huy động nhân lực, thiết bị của hệ thống y tế tiêm chủng công lập và tiêm chủng dịch vụ phục vụ tham gia, đảm bảo an toàn tối đa cho đợt tiêm đầu tiên này. Trong đó, giao Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trực tiếp là cán bộ của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, có nhiệm vụ tập huấn, cập nhật toàn diện các điều kiện đảm bảo về an toàn tiêm chủng; cập nhật các dữ liệu về phản ứng sau tiêm; rà soát, trang bị đầy đủ các hộp chống sốc, cùng với nhân viên y tế tại các điểm sẵn sàng các điều kiện về cấp cứu nếu có phản ứng bất lợi sau tiêm.