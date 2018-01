Theo Bộ Ngoại giao, cuốn sách sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về luật pháp, chính sách, nỗ lực và thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, cũng như thách thức cần vượt qua và những ưu tiên cần thúc đẩy thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 chương, trong đó nêu rõ quan điểm, chính sách và luật pháp của Việt Nam về quyền con người, thành tựu của Việt Nam trong thực hiện quyền dân sự, chính trị, xã hội, văn hóa, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương…

Năm 2005, Bộ Ngoại giao đã công bố sách thành tựu bảo vệ và phát triển các quyền con người ở Việt Nam. Từ đó cho đến nay Việt Nam đã chứng kiến những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển quyền con người, đặc biệt là việc thông qua Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người. Bên cạnh đó, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, không ngừng cải thiện mức sống của người dân, xóa đói giảm nghèo,… góp phần bảo đảm quyền thụ hưởng, bảo vệ các quyền con người khác.

Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: xuyên suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã không ngừng đấu tranh vì các quyền tự do cơ bản của con người, nhất là quyền độc lập và quyền tự quyết của dân tộc, quyền được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Việt Nam cũng nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về thúc đẩy quyền con người và chủ động đóng góp tại các diễn đàn về quyền con người trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, ASEAN và nhiều cơ chế khác.

Tại buổi họp báo chiều 18.1, trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về phản ứng của Việt Nam về việc trong năm 2017 đã có nhiều người bị bắt về các tội danh liên quan đến nhân quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Bảo đảm và thúc đẩy quyền các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam được thực hiện phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên".

Theo bà Hằng, những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy quyền con người thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi. Việt Nam bác bỏ những thông tin sai sự thật , thiếu khách quan về tình hình Việt Nam.

Vũ Hân