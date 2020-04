Việt Nam đề nghị các nước chia sẻ thuốc chữa Covid-19 khi nghiên cứu thành công

Tại điện đàm, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19.

Mỹ đề xuất các nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc đưa công dân trở về, khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước trong vấn đề này. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng cảm ơn sự tham gia của các nước vào các cuộc điện đàm hàng tuần, cho rằng đây là kênh thông tin đặc biệt hiệu quả, giúp các nước phối hợp chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hiện nay Hàn Quốc đã ổn định tình hình; đang tiếp tục hỗ trợ các công dân từ nước ngoài về nước và duy trì các biện pháp phòng dịch như kiểm soát xuất nhập cảnh; thúc đẩy hợp tác và viện trợ quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Úc gửi lời cảm ơn tới các nước, đặc biệt là Việt Nam và Mỹ, đã hỗ trợ đưa công dân Úc về nước; khẳng định việc đưa công dân trở về là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chính phủ Úc.

Ông cũng cho rằng cần tăng cường chia sẻ thông tin, duy trì các tuyến đường vận chuyển hàng hóa (đặc biệt là hàng hóa y tế), bởi sự quan của việc khôi phục kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng. Thứ trưởng Ngoại giao Úc cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ một số quốc đảo Nam Thái Bình Dương và một số nước Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand cho biết, New Zealand đã bước vào ngày thứ 9 áp dụng lệnh giới nghiêm . Chính phủ New Zealand đang triển khai các biện pháp giữ ổn định kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo người dân tuân thủ các quy định giới nghiêm; lên kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có thể tiếp cận các chuyến bay quốc tế để về nước, đồng thời thu xếp hỗ trợ đưa công dân New Zealand về nước.