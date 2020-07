Việt Nam đề nghị thượng tôn pháp luật, không quân sự hóa Biển Đông

Tham dự Hội nghị có các quan chức cao cấp, Thứ trưởng Ngoại giao của các nước ASEAN, các đối tác EAS gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ, và Phó tổng thư ký ASEAN.

Tại Hội nghị, các nước tham gia EAS tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của EAS, là diễn đàn của các nhà lãnh đạo khu vực thảo luận về các vấn đề chiến lược của khu vực, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác ưu tiên hiện nay bao gồm môi trường, năng lượng, giáo dục, tài chính , y tế, dịch bệnh, quản lý thảm họa, kết nối, kinh tế, thương mại, an ninh lương thực và hợp tác biển.

Các nước tham gia EAS cũng đã dành thời gian trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm tình hình bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, tình hình bang Rakhine của Myanmar, Hồng Kông…

Về tình hình Biển Đông, các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; cho rằng đây là lợi ích chung của tất cả các nước