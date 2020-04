Việt Nam luôn trong tim: Nối nhịp cầu thiện nguyện

Mỗi năm, chị Sương Phạm Glauser đều tổ chức vài ba buổi tiệc gây quỹ từ thiện. Chúng tôi có dịp chứng kiến một buổi tiệc như thế, được tổ chức tại ngôi nhà nhỏ của chị Sương trên đỉnh đồi ở Sursee (thuộc bang Luzern, Thụy Sĩ).

Buổi tiệc hôm ấy có thể đã không có gì đáng nói, nếu trong những phút cuối không có một clip đặc biệt về Việt Nam. Đó là những em bé vùng cao đến trường trong một ngày đầu xuân se lạnh, là những cụ bà rưng rưng khi được nhận những món quà sẻ chia ấm áp, là nụ cười của các học sinh khi được tham gia chương trình ngoại khóa thú vị và bổ ích… Việt Nam với những mảng màu thương yêu và tươi sáng cứ dần hiện ra như thế, thu hút sự chú ý của hàng trăm người ngồi dự.

“Tôi xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi cha từ lúc mới 3 tháng tuổi. Một mình mẹ tôi xuôi ngược buôn bán chạy chợ nuôi hai chị em. Những năm tháng gian khó ấy luôn nhắc tôi rằng: mình cần sẻ chia nhiều hơn nữa cho những mảnh đời như mấy mẹ con tôi trước đây”, chị Sương tâm sự.

Tổ chức thiện nguyện mang tên Help for Vietnam được vợ chồng chị Sương thành lập tại Thụy Sĩ cách đây khoảng 4 năm để mở rộng hơn nữa những vòng tay. Đã có vài ý kiến thắc mắc, tại sao lại là Việt Nam, một nơi cách Thụy Sĩ đến hơn 13 giờ bay? Anh Hans-Peter Glauser, chồng chị Sương, đã từ tốn giải thích: “ Làm việc thiện nguyện thì ở đâu cũng tốt, không kể biên giới lãnh thổ nào. Tuy nhiên, đó là Việt Nam. Là nơi đã cho tôi những cảm nhận tuyệt vời về con người, lòng tốt và tinh thần lạc quan, vượt khó. Là nơi mà một phần trái tim tôi đã ở lại”.

Anh Stefan Landolt (ở Zell, Luzern, Thụy Sĩ), một trong những khách tham dự tiệc từ thiện cho biết: “Tôi không thuộc tầng lớp khá giả nhưng với những việc làm tốt đẹp như vậy, tôi luôn sẵn lòng ủng hộ”.

Tổ chức Help for Vietnam quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam với bạn bè ở Thụy Sĩ trong một tiệc gây quỹ từ thiện

Từng việc làm cụ thể của chị Sương Phạm Glauser và Tổ chức Help for Vietnam đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều bạn bè trong và ngoài nước. “Tại Thụy Sĩ, có hàng trăm tổ chức từ thiện lớn nhỏ rồi, nên việc có thêm một tổ chức từ thiện nữa như Help for Vietnam để kêu gọi ủng hộ cho người nghèo là không hề dễ. Thêm vào đó, Help for Vietnam cũng mới được thành lập với quy mô còn nhỏ. Tuy nhiên, việc đến tận nơi, trao tận tay những phần quà thiết thực cho người nghèo của chúng tôi đã tạo dựng được lòng tin lớn. Mọi thứ đều được minh bạch, nhất là tài chính ”, anh Hans-Peter Glauser giải thích thêm.