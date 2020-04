Việt Nam, người bạn đích thực

Đứng riêng lẻ, không nước nào có thể tự mình đẩy lùi đại dịch; đoàn kết lại, không hiểm họa nào có thể khuất phục được chúng ta Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng đăng lời cảm ơn trên Twitter khi nhận được món quà 110.000 khẩu trang kháng khuẩn từ Việt Nam, gọi Việt Nam là “true friend” (người bạn đích thực) - “A friend in need is a friend indeed” - người xuất hiện khi ta cần chắc chắn là người bạn tốt. Đáp lại nghĩa cử này, phía Đức đã tặng Việt Nam 20 máy lọc nước, có thể cấp nước sạch cho 12.000 người ở khu vực miền núi.