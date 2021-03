Việt Nam sẽ có 5,657 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 3 và 4.2021

Theo tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR, Bộ Y tế ), trong tháng 3 và 4 năm nay, Việt Nam sẽ nhận được hơn 4,17 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cung ứng.

Cụ thể, ngày 25.3, Việt Nam sẽ tiếp nhận hơn 1,37 triệu liều vắc xin, và trong tháng 4 sẽ tiếp nhận hơn 2,8 triệu liều vắc xin, tất cả đều là vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca sản xuất.

Cũng trong tháng 4, Việt Nam sẽ tiếp nhận 1,48 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC).

Tổng cộng trong tháng 3 và 4 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5,657 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca.

Trước đó, ngày 24.2, 117.600 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên (do AstraZenaca, Anh sản xuất) đã về đến Việt Nam do VNVC nhập khẩu. Lô vắc xin đầu tiên này được phân bổ cho 13 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng, Công an, là các địa phương, bộ, ngành thuộc nhóm ưu tiên trong phòng chống dịch Covid-19. Việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đã bắt đầu từ ngày 8.3 tại Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM và Gia Lai.