Việt Nam - Trung Quốc phối hợp triệt phá 'đại công xưởng' ma túy

Nhằm xóa sổ các “phân xưởng” sản xuất ma túy, cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã hỗ trợ nhau thường xuyên trong điều tra vụ án, hỏi cung bị can... Điển hình, ngày 6.8.2019, tại xã Đắk Hà, H.Đắk Hà (Kon Tum), C04 Bộ Công an Việt Nam chủ trì phối hợp Cục Phòng, chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc khám phá thành công đường dây sản xuất trái phép chất ma túy, có cơ sở sản xuất đặt tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên.