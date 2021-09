Vinh danh hai anh em ruột lớp 4 và lớp 2 cứu bé gái 5 tuổi đuối nước

Trước đó, ngày 1.9, anh em Trường, Hậu đang chơi cùng nhau thì phát hiện em Lê Thị Thủy Tiên (5 tuổi) đang bị đuối nước dưới hồ sâu. Lập tức Trường nhảy xuống hồ cứu, đẩy em Tiên vào bờ an toàn. Do kiệt sức, Trường chới với dưới hồ nước, thấy vậy Hậu nhảy xuống hồ để cứu anh trai mình nhưng cũng bị đuối sức. Rất may sau đó Trường cố gắng bơi được vào bờ và nhanh trí chạy đi gọi ông nội ở gần đó đến cứu Hậu.

Trường và Hậu được vinh danh với huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" THANH LỘC