Vĩnh Long: 7 người nhậu trong lúc giãn cách xã hội bị đề nghị phạt 105 triệu đồng

Chiều 23.7, tin từ Công an H.Mang Thít ( Vĩnh Long ) cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 7 người tụ tập nhậu trong lúc giãn cách xã hội với tổng số tiền khoảng 105 triệu đồng.

Theo công an, vào lúc 22 giờ 40 ngày 22.7, tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ An tuần tra, phát hiện tại phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Toàn (38 tuổi, quê TP.Cần Thơ) thuê tại ấp Chợ, xã Mỹ An, có nhiều người đang tụ tập nhậu.