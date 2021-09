Vĩnh Long: Bênh ông chủ bị làm khó khi giao tôm, ra tay giết người

Trưa 30.9, tại trụ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM (đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM), 'Cú đấm thép' 363 Công an TP.HCM ra quân tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.