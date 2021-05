Vĩnh Long: Bị phạt 125 triệu đồng và tịch thu phương tiện vì hút trộm cát

Theo quyết định xử phạt, ngày 12.5, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện và lập biên bản đối với ông Trần Văn Be (41 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đông, H.Tân Phước, Tiền Giang) đang thực hiện hành vi khai thác cát , sỏi ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ luồng; phạm vi luồng hoặc ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại thời điểm lập biên bản, ông Be đã khai thác được gần 60 m3 cát sông. Theo đề nghị của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt ông Be 125 triệu đồng, tịch thu phương tiện , tang vật vi phạm hành chính. Đồng thời, buộc ông Be bơm toàn bộ khối lượng cát sông đã khai thác trả lại lòng sông nơi khu vực đã khai thác trái phép dưới sự giám sát của tổ kiểm tra.