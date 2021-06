Vĩnh Long: Cụ bà 81 tuổi bị cháu ruột lấy trộm 245 triệu đồng

Theo cáo trạng, Phong sống cùng cô ruột là bà N.T.C (81 tuổi, Quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức, cư trú ở P.2, TP.Vĩnh Long). Do biết cô ruột ở nước ngoài mới về, có nhiều tài sản nên Phong nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng bà C. mất cảnh giác, trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 9.2020, Phong đã 10 lần lẻn vào phòng ngủ của bà lấy trộm tổng cộng 1.100 USD và 8.500 Euro.

Phát hiện tài sản của mình “không cánh mà bay”, ngày 1.12.2020, bà C. đến trình báo với cơ quan công an. Trưa cùng ngày, Phong đến Công an P.2 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội . Theo định giá, tổng số ngoại tệ Phong lấy trộm gần 245 triệu đồng.