Vĩnh Long giãn cách xã hội: Nửa đêm đi ăn trộm, bị đội tuần tra phát hiện

Ngày 24.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình ( Vĩnh Long ) cho biết đã mời làm việc và lấy lời khai đối với Nguyễn Thành Nghĩa (18 tuổi) và Lưu Hoàng Phú (21 tuổi, cùng ngụ H.Tam Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Khoảng 23 giờ 40 ngày 21.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Tam Bình phối hợp Công xã Hòa Lộc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự về giãn cách xã hội trên tuyến đường liên xã thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, phát hiện Nghĩa và Phú đang dừng xe có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa và Phú khai nhận do nghiện ma túy , không có tiền tiêu xài, lợi dụng đêm khuya lúc Vĩnh Long đang giãn cách xã hội, cả 2 rủ nhau đi trộm tài sản của người dân. Nghĩa và Phú còn khai nhận trước đó có đến địa bàn xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm lấy trộm 1 cây mai có giá trị trên 40 triệu đồng. Hiện vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm thụ lý theo thẩm quyền.