Vĩnh Long: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, từ 0 giờ ngày 16.8

Trước đó, Vĩnh Long cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày, từ 2.8 đến hết ngày 15.8

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc công bố số điện thoại đường dây nóng (của UBND cấp xã, y tế, công an) để đảm bảo mọi người dân đều được hỗ trợ kịp thời về y tế, an ninh trật tự và sinh hoạt thiết yếu khi có yêu cầu; Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ những cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định mới được phép hoạt động.