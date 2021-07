Vĩnh Long: Lập biên bản 2 nhóm tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

Chiều 24.7, tin từ Công an H.Vũng Liêm cho biết đã lập biên bản và mời làm việc 12 người tụ tập nhậu trong thời gian giãn cách xã hội và đề xuất ngành chức năng xử phạt theo quy định

Theo công an, lúc 19 giờ ngày 22.7, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an và quân sự xã Trung Ngãi (H.Vũng Liêm) phát hiện tại hộ bà T.T.P. (51 tuổi, ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm) có 6 thanh niên có hộ khẩu tại các xã Trung Ngãi, Trung Thành, Quới An, và Trung Chánh (cùng H.Vũng Liêm) tụ tập ăn nhậu. Tổ công tác lập biên bản vi phạm và đưa về cơ quan làm việc.