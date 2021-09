Vĩnh Long: Nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 1.10

Chiều 30.9, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long , đã ký quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 1.10 đến hết ngày 15.10.

Riêng một số địa bàn, khu vực đang phong tỏa để phòng chống dịch, vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, gồm: Tổ 13, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An và tổ 1, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình (TX.Bình Minh); Tổ 1, ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm; Tổ 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18, ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn; Tổ 14, 15, 16, ấp Bình Quý, xã Ngãi Tứ và tổ 7, 17, 18, khóm 3 TT.Tam Bình (H.Tam Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ trên tinh thần hẹp và chặt (khoanh gọn, phong tỏa hẹp; quản lý chặt tại các điểm phong tỏa) tại các khu vực, các địa điểm có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; ủy quyền cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc phong tỏa này.

Vĩnh Long tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát của tỉnh, huyện, xã giáp ranh các tỉnh lân cận và giáp địa bàn nguy cơ cao XUÂN PHÚC

Người dân cần lưu ý điều gì khi áp dụng Chỉ thị 19

Tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 19, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ uống rượu, bia) được phục vụ khách tại chỗ nhưng phải thực hiện giãn cách và phòng, chống dịch, bố trí một bàn không quá 4 người; khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu 2 m hoặc có vách ngăn (tối đa phục vụ không quá 30% công suất nhưng không quá 10 khách/lần phục vụ); khuyến khích bán hàng mang đi. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi.

Người dân được đi lại bình thường trong phạm vi các địa bàn nội tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 19 . Khuyến khích người dân đi chợ 3 lần/tuần.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh tiếp tục ngừng hoạt động. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được hoạt động nhưng không được quá 50% số ghế quy định trên phương tiện, đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như: cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc); khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke; game; massage; phố đi bộ; chợ đêm; các phòng tập thể dục, thể thao tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 19, người dân Vĩnh Long không được ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau.