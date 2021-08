Vĩnh Long: Phạt chủ tài khoản ‘Vinh Long Best Sale’ xuyên tạc lực lượng phòng chống dịch

Ngày 5.8: Cả nước 7.244 ca Covid-19, 3.708 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.886 bệnh nhân

Trước đó, ngày 30.7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp Sở TT-TT và Công an H.Long Hồ mời làm việc với Đ.V.C, là chủ tài khoản Facebook ‘Vinh Long Best Sale’, vì đã đăng tải nhiều thông tin, chia sẻ video giả mạo, sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.