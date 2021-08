Một thanh niên bị phạt vì livestream tung tin cấm đường sai sự thật

Ngày 5.8, lực lượng của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Sở TT-TT Ninh Bình và Công an H.Nho Quan (Ninh Bình) đã làm việc với anh Q.C.L (26 tuổi, ngụ H.Yên Thủy, Hòa Bình) để làm rõ hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội của anh này.