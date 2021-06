Vĩnh Long: Sạt lở lúc rạng sáng, hơn 4 tấn cá giống trôi ra sông Cổ Chiên

Ngày 1.6, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long ), cho biết rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở ao nuôi cá điêu hồng giống khiến hơn 4 tấn cá giống trôi ra sông Cổ Chiên.

Theo ông Trần Ngọc Trí (45 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã An Bình), chủ ao nuôi cá bị thiệt hại, vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ cùng ngày khiến đê bao ao nuôi cá điêu hồng giống của gia đình bị sạt lở, hơn 4 tấn cá gần đến ngày thả nuôi trôi hết ra sông Cổ Chiên, ước thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Ông Trí cho biết đây là phần đất của gia đình đã ở từ rất lâu. Trước đó, khi đào ao và làm bè nuôi cá, ông thuê thợ lặn khảo sát địa hình thấy có bãi bồi hơn 30 m.

“Khoảng 5 - 6 tháng nay, bè hay bị trôi do dây neo tuột. Tôi có kêu thợ lặn đến neo lại, họ nói phần bãi bồi đã sạt thành dốc đứng rất sâu. Tôi nghi do khai thác cát và yêu cầu ngành chức năng làm rõ việc sạt lở này có phải do khai thác cát không, chứ lúc trước có mấy xáng cạp cạp cát gần chỗ này lắm”, ông Trí bức xúc.