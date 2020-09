Vĩnh Long: Tai nạn đường thủy trên sông Cổ Chiên làm 2 người tử vong

Tối 1.9, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường thủy làm 2 người tử vong. Hiện Công an huyện và Công an xã đang tiến hành điều tra sự việc.