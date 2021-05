Vĩnh Phúc phát hiện 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Công an TP.Vĩnh Yên phát hiện, tạm giữ 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến cư trú bất hợp pháp trên địa bàn.

Cụ thể, tối 3.5, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại 3 địa chỉ của TP.Vĩnh Yên: số 19 Ngô Gia Tự, P.Khai Quang; số 2 đường Nguyễn Văn Chất và số 76 đường Nguyễn Công Trứ, đều ở P.Liên Bảo.

Hiện cơ quan công an chưa xác định được thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam của nhóm này, do lời khai ban đầu của nhóm đối tượng trên về thời điểm nhập cảnh trái phép vào địa bàn có sự “vênh” nhau.

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn, phát hiện và tạm giữ nhiều laptop, điện thoại di động, sim và thẻ điện thoại chưa kích hoạt. Hiện toàn bộ 39 người Trung Quốc này được cách ly tại chỗ, lấy mẫu xét nghiệm với Covid-19

Vụ việc trên được phát hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn biến rất phức tạp , mà tác nhân ban đầu là từ một nhóm chuyên gia Trung Quốc.

Ngày 23.4, nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc sau khi hết thời hạn cách ly tập trung tại Yên Bái đã có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc, nhóm này đến nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, chăm sóc sắc đẹp… Trong đó, có 1 người khi từ Việt Nam trở về Trung Quốc bị phát hiện dương tính với virus gây nhiễm Covid-19.