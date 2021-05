Vĩnh Phúc phạt một người Trung Quốc vi phạm về cách ly 7,5 triệu đồng

Từ ngày 3 - 5.5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đặc biệt chú ý tới hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng của những người tham gia giao thông.