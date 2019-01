Vợ chồng tàng trữ ma túy, chống trả quyết liệt khi bị công an vây bắt

Sáng 19.1, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) tạm giữ hình sự vợ chồng Võ Vinh Tân (28 tuổi) và Bùi Thanh Ngân (24 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước, H.Long Hồ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua công tác trinh sát, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 18.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an H.Long Hồ tiến hành kiểm tra căn nhà của vợ chồng Tân và Ngân. Khi phát hiện lực lượng công an, Tân đã có hành vi chống trả quyết liệt. Với biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng này.

Công an phát hiện và thu giữ 6 bịch ni lông hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, 6 điện thoại di động và số tiền gần 260 triệu đồng. Qua giám định, tinh thể rắn trên là ma túy , có trọng lượng gần 8,6 gr. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm như dao, mã tấu, súng tự chế

Bước đầu, Tân đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Long Hồ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.