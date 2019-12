Vợ một sĩ quan quân đội tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người

Ngày 11.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đang điều tra , làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của chị H.T.M.L (30 tuổi, trú Khóm 5, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 11.12, chị L. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế H.Hướng Hóa cấp cứu nhưng các cán bộ y tế đã phát hiện chị L. tử vong trước đó.

Lực lượng công an đang khẩn trương làm rõ vụ việc Ảnh: X.N.A

Công an H.Hướng Hóa đã kiểm tra, phát hiện trên người nạn nhân L. có rất nhiều vết thương, nghi bị hành hung trước khi tử vong

Cơ quan giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Một tổ công tác gồm Công an tỉnh Quảng Trị, Công an H.Hướng Hóa có mặt tại nhà riêng của nạn nhân L .để khám nghiệm hiện trường.