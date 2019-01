Vụ 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc: Số vàng bị 'cuỗm' lên đến 455 lượng

Trưa 26.1, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc , chiều 25.1, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An, Quảng Nam) về tội “trộm cắp tài sản”.