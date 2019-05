Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại thảm thương: Nghi can ‘sát thủ’ khai gì?

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng 3 bà cháu bị sát hại

Theo thông tin từ Công an H.Lâm Hà, nghi can bị bắt giữ là Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà). Ông Lưu Thế Bưu (55 tuổi, chồng bà Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (16 tuổi, con trai bà Nhi) cũng bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.