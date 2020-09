Vụ 4 người trong một gia đình có 'kháng thể với SARS-CoV-2': Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên cách nhật

Thời gian qua, nhiều vụ sử dụng bằng cấp, chứng chỉ hành nghề giả, trong đó có trường hợp phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong đã chuyển cơ quan công an điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.9.2020 gồm: Phẫn nộ với hành vi ngược đãi mẹ ruột; Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược: Hậu quả chết người, xử lý loay hoay...

Tại phần xét hỏi, các bị cáo 'vụ án Đồng Tâm ' đều thừa nhận đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, do thiếu hiểu biết, mong được hưởng sự khoan hồng...

Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, H.Cần Đước, Long An) về tội bạo hành mẹ ruột.