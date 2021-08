Vụ 5 chiến sĩ công an bị thương ở Quảng Trị: Bắt thêm 4 người, xác định kẻ cầm đầu

Ngày 27.8, Công an H.Hướng Hóa cho hay vào chiều 26.8, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 người trong vụ gây rối trật tự tại xã Húc (H.Hướng Hóa) làm 5 chiến sĩ công an bị thương. Hiện, đã có 8 người (đều trú xã Húc) bị bắt, khởi tố trong vụ việc này, gồm: Y Sa (29 tuổi), Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi), Hồ Văn Nô La (39 tuổi), Hồ Văn Tám (21 tuổi), Hồ Văn Nước (35 tuổi); Hồ Văn Thiệu (43 tuổi) và Hồ Văn Tuấn (25 tuổi).

Ngoài ra, công an cũng xác định Y Sa là người cầm đầu, kích động. Theo thông tin ban đầu, xe chở thiết bị điện gió có va quẹt nhẹ vào cây xanh nhà chị ruột của Y Sa. Vì vậy, Y Sa đã gây rối và kích động gây rối để đòi công ty điện gió đền bù giá cao, tấn công công an…

Công an H.Hướng Hóa cho biết, Y Sa có liên quan đến một số vụ việc có tính chất tương tự trước đó nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Tại cơ quan công an, những người bị bắt đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng đá, vỏ chai thủy tinh ném, tấn công lực lượng công an. Lý do là vì bị xúi giục, kích động và nhằm đòi tiền đền bù của công ty điện gió.

Dân ném đá làm 2 cảnh sát cơ động và 3 công an xã bị thương

Một số công an bị thương vào đêm 23.8 tại xã Húc ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương (TT.Khe Sanh) theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.

Việc di chuyển rất khó khăn do đường hẹp, người dân 2 bên đường dựng cọc tre, gia cố công trình. Để đảm bảo ứng phó với các tình huống phức tạp, có khoảng 50 người gồm lực lượng: Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an H.Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi xe chở cánh quạt vào tới thôn Ván Ri (xã Húc) thì vướng một số cây xanh, một số người yêu cầu chủ đầu tư thương lượng bồi thường.