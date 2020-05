Vụ án Hồ Duy Hải: Đánh giá toàn diện, không làm oan sai, không lọt tội phạm

Sáng nay, 6.5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, trú tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị kết án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản năm 2008.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên xét xử giám đốc thẩm. Hội đồng thẩm phán gồm 17 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Loan - Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải tâm sự trong khi chờ phiên giám đốc thẩm

Toàn cảnh phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm Ảnh An Vũ

Phiên tòa theo thủ tục giám đốc thẩm mời đại diện của tòa án, viện kiểm sát, các cơ quan tố tụng các cấp sơ thẩm, phúc thẩm có liên quan.

Theo đó, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, được Viện trưởng ủy quyền tham dự phiên tòa. Các điều tra viên tham gia điều tra vụ án là ông Lê Thành Trung (hiện là Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Nguyễn Văn Linh (hiện là Phó trưởng phòng PC06 Công an tỉnh Long An) có mặt tại phiên tòa.

Ông Nguyễn Thanh Phong (hiện là Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là cán bộ điều tra vụ án, lập biên bản, quyết định lệnh tạm giam đối với Hồ Duy Hải) vắng mặt.

Các cán bộ giám định hiện trường, bác sĩ khám nghiệm tử thi được mời đều có mặt. Ông Lê Quang Hùng, thẩm phán phiên tòa sơ thẩm có mặt tại phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Văn Đạt và luật sư Nguyễn Văn Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) vắng mặt. Tuy nhiên, người có nghĩa vụ liên quan, cung cấp chứng cứ vụ án là luật sư Trần Hồng Phong có mặt tại phiên xét xử

Tham dự phiên tòa còn có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại diện Ban Nội chính T.Ư, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C01) Bộ Công an…

Tại phiên xét xử giám đốc thẩm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra từ tháng 1.2008, khiến 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi tử vong, gây bức xúc dư luận.

Vụ án đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Sau đó, đã có báo cáo về vụ án đến Văn phòng Chủ tịch nước và có quyết định tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Đến cuối năm 2019, Viện KSND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm và phúc thẩm; đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mở phiên xét xử giám đốc thẩm để xem xét lại vụ án này.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nhiệm vụ của phiên giám đốc thẩm là kiểm tra, thẩm định, đánh giá tính hợp pháp, có căn cứ của các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và chủ yếu làm rõ những nội dung trong kháng nghị của Viện KSND tối cao. Khi cần thiết, những nội dung khác không bị kháng nghị cũng nêu ra để làm rõ tổng quan của vụ án.

Ngoài ra, cũng xem xét, làm rõ các chứng cứ, tài liệu mới gửi tới Hội đồng thẩm phán. Nếu những nội dung kháng nghị chưa làm rõ hết thì phiên tòa có thể kéo dài quá 3 ngày. "Yêu cầu đặt ra với phiên tòa là phải xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục pháp luật trên cơ sở phán quyết chặt chẽ, thận trọng, công tâm, không cho phép sai, oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm", Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Trong buổi sáng hôm nay, Hội đồng thẩm phán đã nghe đại diện Viện KSND tối cao trình bày toàn bộ nội dung kháng nghị về vụ án. Đồng thời, nghe luật sư Trần Hồng Phong cung cấp, trình bày một số chứng cứ mới trong vụ án. Tuy nhiên, trong buổi chiều nay, luật sư Phong sẽ không tiếp tục được tham dự mà để Hội đồng thẩm phán làm việc trong nội bộ để đánh giá các tài liệu, chứng cứ.