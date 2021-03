Vụ án nam tiếp viên VNA 'lây lan dịch bệnh': Đề nghị xử phạt hành chính trạm trưởng y tế

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (28 tuổi) - bệnh nhân 1342, là nam tiếp viên VNA - Vietnam Airline về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điểm c khoản 1 điều 240 bộ luật Hình sự (BLHS), khung hình phạt là phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Vậy, trách nhiệm của Ban quản lý cơ sở cách ly của VNA cũng như địa phương được xác định như thế nào?

Đề nghị truy tố bệnh nhân Covid-19 1342, nam tiếp viên hàng không làm lây dịch bệnh

Do kiêm nhiệm nên không đủ nhân lực để giám sát!

Theo Cơ quan an ninh điều tra, trong các ngày 23.5, 23.11 và 26.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã kiểm tra việc thực hiện cách ly tại ban quản lý cơ sở cách ly của VNA tại khu vực phía Nam và ghi nhận nhiều thiếu sót như: trước khi tiếp viên lên nhận phòng chưa được đo nhiệt độ tầm soát; còn bố trí máy nước nóng lạnh, bàn ăn trong khuôn viên chung, tổ bay còn tiếp xúc qua lại với nhau...

Từ đó, HCDC đề nghị: không để cho tổ bay tự ý ra khỏi phòng lưu trú nhưng ban quản lý không khắc phục, vẫn còn tình trạng thành viên tổ bay tiếp xúc với nhau.

Theo kết luận điều tra, ban quản lý đã không quản lý, giám sát chặt chẽ dẫn đến việc Hậu tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác vào ngày 17.11.2020 (2 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ).

Tuy nhiên, việc tiếp xúc trên xuất phát từ sự tự phát, thiếu ý thức của các cá nhân. Bên cạnh đó, vai trò các thành viên trong ban quản lý là kiêm nhiệm, không phải lực lượng chuyên trách, nhân lực làm việc tại khu cách ly tập trung không đủ để giám sát, quản lý đối với từng cá nhân.

Do đó, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các cá nhân có trách nhiệm ở ban quản lý.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, cơ quan an ninh điều tra nêu, theo Công văn số 3588 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19, đối với tổ bay khi về VN, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả hành khách và thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính thì các thành viên tổ bay được phép rời khỏi khu cách ly và tiếp tục cách ly tại nhà. Vì vậy, VNA đã thực hiện đúng chỉ đạo.

Tiếp viên hàng không và giáo viên tiếng Anh đã khỏi bệnh Covid-19

Đề nghị xử phạt hành chính trạm trưởng trạm y tế phường

Đối với bà Đinh Thị Thu Thảo (Trạm trưởng Trạm Y tế Phường 2 (Q.Tân Bình, TP.HCM), theo cơ quan an ninh điều tra, bà Thảo có sai phạm trong việc thực hiện cách ly y tế đối với Dương Tấn Hậu dẫn đến làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tuy nhiên số người bị lây nhiễm không quá lớn (3 người), bà Thảo nhận thức được sai phạm, cam kết sẽ chấn chỉnh.

Vì vậy, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng hành vi của bà Thảo chưa đến mức phải xử lý hình sự. Từ đó, cơ quan an ninh điều tra có công văn đề nghị Công an Tân Bình xử phạt vi phạm hành chính bà Thảo về hành vi không tổ chức cách ly đối với Dương Tấn Hậu theo quy định.