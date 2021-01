Vụ bắt trưởng khoa và hai điều dưỡng: ‘Móc túi’ tiền bảo hiểm bằng chiêu thức nào?

Sáng 9.1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, ở TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam), Lương Thanh Trung (35 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại khoản 3 điều 215 bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 - 2019, các bệnh nhân bị bệnh tim mạch đến Khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành) để chụp động mạch vành.

Khi kết quả chụp xác định các bệnh nhân không bị hẹp động mạch vành hoặc bị hẹp nhẹ chưa đến mức phải can thiệp động mạch vành, nong và đặt giá đỡ (hay gọi là stent), bác sĩ Nguyễn Tấn Bá đã chỉ đạo 2 nhân viên điều dưỡng của khoa là Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ BHYT của các bệnh nhân để lập khống hồ sơ.

Cơ quan công an khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Tấn Bá ẢNH: M.TUẤN

Cụ thể, các bị can làm giả các phiếu phẫu thuật, thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành đồng thời cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành.

Ngoài ra, còn sử dụng hình ảnh của bệnh nhân khác (thực tế có can thiệp nong và đặt stent động mạch vành) để in vào đĩa DVD lưu vào hồ sơ bệnh án được lập khống, lập bản kê khống nhằm chiếm đoạt stent, vật tư y tế khác có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam xác định 3 bị can trên đã lập khống 21 hồ sơ bệnh án gây thiệt hại cho BHYT với số tiền gần 800 triệu đồng. Hiện vụ gian lận bảo hiểm y tế đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng, điều tra.