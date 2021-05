Vụ Bệnh viện FV kiện bệnh nhân: Mỗi bên phải chịu trách nhiệm mức độ lỗi

Ngày 20.10.2019, TAND Q.7 xử sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi của nguyên đơn, và bác toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn Theo nội dung khởi kiện, sáng 19.6.2018, bà C. đến Bệnh viện FV thăm khám. Bác sĩ (BS) đã thực hiện xét nghiệm thử thai thì thấy kết quả âm tính nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung, sau đó cho thuốc Misoprotol nhằm đẩy dịch ứ ra ngoài. Sau khi uống thuốc, bà C. đi vệ sinh ra máu. Khi khám lại, qua thử nước tiểu, bà C. mang thai. BS kết luận bà C. băng huyết vì xảy thai. Ngày 23.6.2018, bà C. đã đăng lên Facebook nói rằng bệnh viện cho thuốc phá thai trong khi bà đang có thai… Bài viết này có hơn 3.000 chia sẻ, 104 bình luận tiêu cực. Cho rằng bài viết của bà C. được lưu truyền rộng trên mạng xã hội với thông tin không đúng, không đầy đủ, gây ảnh hưởng, nên Bệnh viện FV khởi kiện, yêu cầu bà C. xóa bỏ toàn bộ bài viết liên quan vụ việc trên, xin lỗi công khai bằng cách gửi thư xin lỗi ít nhất 3 tờ báo; yêu cầu được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng...