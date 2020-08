Vụ Bí thư xã giết người, đốt xác dựng hiện trường giả: Bị can vay mượn, chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng

Liên quan vụ bị can Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả gây chấn động dư luận, hôm qua (18.8), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố bổ sung 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “hủy hoại tài sản” đối với bị can Minh. Như vậy, cùng với 2 tội danh khởi tố trước đó là “giết người”, “xâm phạm mồ mả”, đến nay bị can Minh bị khởi tố tổng cộng 4 tội danh.