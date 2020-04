Vụ bịt khẩu trang xông vào quán nhậu chém người: 5 nghi phạm ra đầu thú

Ngày 1.4, Công an TX.Quảng Trị cho biết tất cả 5 nghi phạm liên quan đến đến vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu Candy (Kp.4, P.1, TX. Quảng Trị), đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu Candy. Đến ngày 28.3, đơn vị này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Ngô Thùy Tiên (26 tuổi; ngụ tại xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị) về tội "Cố ý gây thương tích" sau khi nghi phạm này bỏ trốn khỏi địa phương. Theo Công an thị xã Quảng Trị, đến hôm qua (31.3), bị can Ngô Thùy Tiên cùng các nghi phạm Đặng Đình Trung, Nguyễn Viết Văn, Nguyễn Tăng Trường, Nguyễn Lương Sơn đã đến cơ quan công an để đầu thú.