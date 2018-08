Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Vì sao tạm giam trưởng ban quản lý?

tin liên quan Bắt tạm giam trưởng ban quản lý chung cư Carina

Sáng 9.8, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho hay, liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người tử vong vào rạng sáng 23.3, ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza (thuộc Công ty CP Dịch vụ địa ốc Sài Gòn - SEJCO) bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Được biết, ông Tuấn làm Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza (số 1648 Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM) qua 2 thời kỳ, đến thời điểm chung cư bị cháy. Dù ông Tuấn biết rõ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chung cư hư hỏng nặng, không thể sử dụng nhưng không đề xuất sửa chữa cũng như thay thế, bổ sung các thiết bị phòng cháy chữa cháy mới, dẫn đến khi vụ cháy xảy ra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 13 người tử vong, hàng trăm người bị thương.

Ngoài ra, theo thông tin của PV Thanh Niên, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quốc Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cũng có lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với ông Tuấn. Tuy nhiên, nhận thấy vụ án phức tạp, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và cần thiết tạm giam ông Tuấn để điều tra nên 16 giờ chiều ngày 8.8, Viện KSND TP.HCM ký lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Tuấn.

Chiều tối 8.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tuấn.

Trước đó, ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tùng , nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM- DV-SX Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án Carina Plaza để điều tra làm rõ hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo diễn biến sự việc, 1 giờ 27 ngày 23.3, vụ cháy xuất phát từ hầm để xe chung cư Carina Plaza. Khi nhận được tin cháy, Cảnh sát PCCC huy động tổng lực ứng phó, đến 2 giờ 10 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 27 phút cùng ngày. Vụ cháy làm 13 người chết , hơn 100 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi và cuộc sống hàng trăm hộ dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Hiện, Công ty Hùng Thanh đã chi hơn 69 tỉ đồng để khắc phục sửa chữa, bồi thường. Trong đó, riêng tiền hỗ trợ cho hơn 680 hộ dân về chỗ ở (9 triệu đồng mỗi hộ/tháng) là 6,3 tỉ đồng.