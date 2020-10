Vụ 'chồng bạo hành vợ dã man, ép quan hệ tình dục': Không khởi tố

Ngày 20.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng cho biết đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án một phụ nữ tố bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục gửi đến Viện KSND cùng cấp; Công an P.An Tịnh (TX.Trảng Bàng) cùng chị L.T.S (27 tuổi, bị hại trong vụ việc) và ông B.T.T (39 tuổi, chồng chị S., ngụ KP.An Bình, P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng).

Theo thông báo do trung tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng ký, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an P.An Tịnh đối với vụ “Cố ý gây thương tích và hiếp dâm” xảy ra vào tháng 2.2020 tại KP.An Bình, P.An Tịnh, do hành vi của ông T. không cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng đã ra quyết định không khởi tố vụ án.