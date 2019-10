Vụ côn đồ chém rớt tay người bán nước ở TP.HCM: Nạn nhân tử vong

Nguyên nhân tử vong được xác định định là do mất máu cấp lúc bị chém. Mặc dù bệnh nhân đã được truyền máu ngay khi tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay, tuy nhiên, bệnh nhân bị suy đa tạng không hồi phục do mất máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị viêm gan C bùng phát.