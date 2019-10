Can đánh nhau không thành, rút dao chém chết người

Ngày 1.10, Công an H.Thoại Sơn (An Giang) đã bàn giao Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, ngụ TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người theo thẩm quyền.