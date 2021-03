Vụ côn đồ vào trường bắt học sinh, đánh đập: Khởi tố 8 bị can

Chiều 8.3, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên vào trường bắt 3 học sinh chở đi hành hung , đến nay Công an H.Tháp Mười đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thế Bảo, Lâm Minh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Nguyễn Văn Thơm, Lê Chí Bảo (16 - 17 tuổi), Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi, cùng ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp). Trong đó, Hào và Trí bị tạm giam, 6 bị can còn lại đều dưới 18 tuổi nên cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cận cảnh nhóm côn đồ xông vào trường học bắt 3 học sinh mang đi đánh đập