Vụ côn đồ xông vào trường học ở Đồng Tháp: Đã khởi tố 8 bị can

Chiều ngày 8.3, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết liên quan đến vụ việc côn đồ xông vào trường học , bắt học sinh đem đi hành hung , xảy ra tại H.Tháp Mười), đến nay Công an H.Tháp Mười đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật