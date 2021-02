Côn đồ xông vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man: Sẽ xử lý hình sự nếu đủ các yếu tố

Chiều 24.2, đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp), cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý vụ 2 nhóm người lạ mặt xông vào trường bắt 3 học sinh chở đi hành hung

Từ mâu thuẫn trong lúc uống cà phê

Theo đại tá Thương, hiện công an đã làm việc với một số đối tượng trong 2 nhóm này. Nguyên nhân ban đầu là L.V.K (học sinh (HS) lớp 11CB9, hệ giáo dục thường xuyên, Trường THPT Tháp Mười, H.Tháp Mười) kết bạn với nhóm thanh thiếu niên từ 17 - 20 tuổi đã bỏ học, ngụ xã Đốc Binh Kiều. Trước ngày xảy ra sự việc, do xích mích khi uống cà phê, nhóm của K. đã đánh nhóm Thanh Niên ở TT.Mỹ An chơi với Lê Hữu Thẳng (18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười).

Luật sư Trần Văn Sỹ, Trưởng văn phòng luật sư Văn Sỹ, giảng viên Học viện Tư pháp, cho biết: Nhóm côn đồ xông vào trường học mang theo dao, kéo bắt giữ HS chở đến nơi vắng hành hung như nói trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 157 bộ luật Hình sự 2015 về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tại khoản 2 của điều 157 bộ luật này quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có thể phạt tù từ 2 - 7 năm, đó là: có tổ chức, đối với 2 người trở lên, đối với những người dưới 18 tuổi. Các nhóm này có thể vi phạm tội cố ý gây thương tích theo điều 134, bộ luật Hình sự 2015, đó là người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 11 - 30% hoặc dưới 11%, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có khả năng bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, là: dùng hung khí nguy hiểm có tính chất côn đồ và gây thương tích cho 2 người trở lên. Vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 22.2, một thanh niên trong nhóm của Thẳng phát hiện K. đang đi ở khu vực khóm 2, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, nên thông báo cho 3 thanh niên khác đến để 4 người cùng đánh K. và K. cũng dùng nón bảo hiểm chống trả. Hậu quả, K. bị xây xát và bị vết thương vùng bụng do một người trong nhóm của Thẳng gây ra, nhưng chưa xác được định hung khí gì.

Sau khi nghe K. bị đánh, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm bạn của K. khoảng 8 người kéo đến Trường THPT Đốc Binh Kiều (H.Tháp Mười) tìm nhóm bạn chơi chung với Lê Hữu Thẳng, trong đó có 2 em Đ.M.T và N.H.B (cùng học lớp 12CB5 trường này) để bắt đưa đi. Nhóm này dùng điện thoại của B. gọi cho Thẳng, yêu cầu nhóm của Thẳng đến để “xử lại”. Do nhóm của Thẳng không đến nên nhóm của K. đã đánh B. và T.

Chiều 24.2, Công an H.Tháp Mười đã làm việc, lấy lời khai 3/8 người trong nhóm của L.V.K tham gia đánh B. và T., gồm: Nguyễn Quốc An, Lâm Minh Kiệt (cùng 17 tuổi, ngụ xã Tân Kiều, H.Tháp Mười), Đào Nhật Hào (19 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều), các đối tượng khác đang truy tìm. Riêng nhóm tham gia đánh K., công an đã làm việc với Thẳng và tiếp tục làm việc với các đối tượng còn lại.

Trong 2 nhóm hành hung có con em cán bộ, công chức

Công an H.Tháp Mười thông tin, qua xác minh, L.V.K (ngụ Long An, đến Đồng Tháp học) là HS thuộc diện cá biệt, thường xuyên bỏ học không xin phép, không lý do. Trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, K. bỏ thi học kỳ. Riêng B. và T. gần đây có hiện tượng tụ tập với một số thanh thiếu niên nên nhà trường mời gia đình đến để làm việc.

Tỉnh chỉ đạo tăng cường an ninh trường học



Cùng ngày, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, đã báo cáo nhanh vụ việc cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và Bộ GD-ĐT. Đồng thời, Sở GD-ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười và Trường THPT Đốc Binh Kiều ổn định tư tưởng của HS, giáo viên; tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy học bình thường; tổ chức thăm hỏi HS bị hành hung, động viên các em an tâm điều trị. Sáng 24.2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho hay UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT đến thăm hỏi, động viên các em HS bị hành hung và có công văn chỉ đạo các trường chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường an ninh trường học. Đại tá Nguyễn Văn Thương nói: "Hai nhóm trên đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc uống nước, không có hiện tượng lập băng nhóm, bắt cóc đánh đập và sự việc không đến nỗi côn đồ. Hiện nay chúng tôi đang làm việc, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự đối tượng nào thì sẽ xử lý nghiêm. Còn với các HS bị đánh trong trường học hoặc ở trong trường đánh người ta như K. thì sẽ xem xét và thông báo với nhà trường để có biện pháp xử lý nghiêm. Đối với những thanh niên bên ngoài nghỉ học trong 2 nhóm đánh nhau, Công an huyện sẽ làm việc với địa phương để mời gia đình, xử lý theo quy định và thông báo tình hình với địa phương để quản lý. Trong 2 nhóm này có con em của cán bộ, công chức của huyện".