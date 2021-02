Trường học phải là nơi an toàn cho học sinh

Như Thanh Niên đã liên tục thông tin trong mấy ngày qua, ở H.Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra chuyện một nhóm côn đồ mang hung khí xông vào Trường THPT Đốc Binh Kiều bắt 2 học sinh (HS) lớp 12 đem đi hành hung . Ở một trường khác cùng huyện này, một HS nam cũng bị một đám côn đồ khống chế đem đi hành hung. Sở GD-ĐT Đồng Tháp thông tin: Sau khi bị bắt, đưa đi hành hung, HS N.H.B được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tháp Mười.

Đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười, cho biết tính đến tối 24.2, công an huyện đã làm việc được với 3 bị hại và 8 nghi can gây ra vụ việc. Đến nay, công an huyện đang tạm giữ hình sự 2 nghi can trong các nhóm hành hung HS để phục vụ công tác điều tra.

Em N.H.B bị thương sau vụ hành hung Ảnh: Trần Ngọc

Không thể chấp nhận được !

Đó là nhận định chung của nhiều bạn đọc (BĐ) trước việc nhóm côn đồ mang hung khí xông vào trường học bắt HS đem đi hành hung. BĐ Long Nguyen bức xúc: “Phải xử tội bắt giữ người trái pháp luật vì bọn chúng quá ngông cuồng, vào tận trường uy hiếp, bắt HS đưa đi trước mặt thầy cô và bảo vệ”.

Rất cần tăng cường phối hợp với ngành công an, dân phòng, tổ dân phố... trong việc bảo vệ các trường học. Nhiều đối tượng xấu hay nhắm đến các HS, vì các em còn nhỏ, chưa thể tự bảo vệ mình. Nhà trường cũng phải có trách nhiệm giáo dục các HS biết cách tự bảo vệ mình. Lãm

Cùng quan điểm, BĐ Nguyễn Định Hiệp cho rằng: “Ngang nhiên vào trường học, bắt người đưa đi, đe dọa tinh thần, tính mạng HS như thế sao mà là chuyện nhỏ được? Cần phải nghiêm trị”. BĐ Đức Huỳnh Quang cũng đề nghị: “Phải xử lý mạnh tay nhằm răn đe những kẻ côn đồ vào trường học hành hung bắt HS”.

Để là nơi an toàn nhất cho học sinh

Nhiều BĐ cảm thấy bất an, lo lắng trước việc đảm bảo an toàn cho HS, thầy cô giáo ở ngôi trường trên. BĐ Lê Đức Đồng đặt vấn đề: “Sao để côn đồ lộng hành vào trường học như vậy? Bảo vệ đâu? Thầy cô đâu? Những lúc có sự cố xảy ra mới biết được nhiều khâu an ninh trường học còn quá lỏng lẻo”. BĐ Dung Nguyen Anh Dung cũng đặt câu hỏi: “Trường học không còn là nơi an toàn nữa sao?”.

Qua vụ việc này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở GD-ĐT trong thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng tâm lý cho HS, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời lập kênh tiếp nhận các phản ánh của HS để giải quyết tâm lý bộc phát của HS. Tăng cường phối hợp với ngành công an trong việc bảo vệ các trường học và giải quyết các vụ việc liên quan đến HS và nhà trường. Đồng tình với chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, BĐ Linh Duyên cho rằng: “Mỗi trường nên có một địa chỉ email và một số điện thoại nóng, để mọi người có thể phản ánh và nhận được sự trợ giúp, tư vấn khi cần thiết. Nếu đã lập kênh tiếp nhận, thì phải có người trực xử lý, chứ đừng lập cho có”. Nói về việc lập kênh, BĐ La lưu ý: “Vấn đề theo tôi là phải có người trực và xử lý nhanh chóng. Nên giao cho hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm về kênh tiếp nhận này”.