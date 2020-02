Vụ Công ty Nam Thị: Bắt 2 giám đốc bất động sản 'bịp', lừa gần 200 tỉ đồng

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, nhân viên Công ty TNHH bất động sản Nam Thị - gọi tắt là Công ty Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi), Hoàng Thái Anh (36 tuổi, cả hai từng là Giám đốc Công ty Nam Thị) để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.