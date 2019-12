Vụ CSGT tố sếp 'bảo kê': Tạm đình chỉ Trạm trưởng Trạm CSGT Quốc lộ 20

Liên quan đến vụ một số cán bộ, chiến sĩ CSGT tố sếp “bảo kê” xe vi phạm, sáng 6.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tạm đình chỉ hai CSGT, gồm: trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm CSGT số 2 (trạm Quốc lộ 20, xã Phú Túc, H.Định Quán, Đồng Nai), và trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt).

Hai cán bộ CSGT này bị tạm đình chỉ 2 tháng để Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ việc có hay không can thiệp, “bảo kê” cho xe vi phạm lưu thông trên Quốc lộ 20 . Ngoài việc bị tạm đình chỉ, trung tá Cảng và trung tá Tú còn bị tạm điều về Phòng cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai (PK20).