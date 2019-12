Vụ 'đại gia' xứ biển Sông Đốc trình báo biệt thự bị trúng đạn: Đạn bắn chim?

Liên quan việc "đại gia" xứ biển Sông Đốc trình báo cửa sổ biệt thự bị trúng đạn , ngày 16.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan công an nghi vết nứt này do người bắn chim gây nên.

Tin từ Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau), sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình ông Trần Văn Khắp (ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau, một “đại gia” của địa phương này) trình báo cửa sổ căn biệt thự có dấu hiệu bị bắn vật cứng vào, đơn vị cử lực lượng điều tra đến hiện trường.

Căn biệt thự của ông Khắp, nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Gia Bách

Vết rạn nứt do đạn bắn chim?

Thông tin vụ việc ban đầu được cơ quan công an ghi nhận: Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 14.12, anh Trần Văn Lâu (42 tuổi, là con ông Khắp) đang ở trong phòng trên lầu 2 của căn biệt thự thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Anh Lâu kiểm tra xung quanh phòng thì phát hiện cửa sổ bị rạn nứt, lõm vào bên trong. Mở cửa bước ra phía ngoài quan sát nhưng anh Lâu không phát hiện người hay vật gì khả nghi.

Ngay sau đó, vụ việc được báo đến Công an TT.Sông Đốc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành tìm kiếm ở khu vực dưới ngay cửa sổ (nơi xảy ra vụ việc) để tìm vật nghi vấn, tác động vào kính cửa sổ nhưng kết quả không có vật gì khả nghi.

Vết nứt trên cửa sổ căn biệt thự của ông Khắp Ảnh: CTV

Công an H.Trần Văn Thời nhận định ban đầu, cửa kính cửa sổ nhà ông Khắp là do vật cứng tác động bên ngoài, khả năng do có người sử dụng súng hoặc dụng cụ tự chế bắn chim ở khu vực phía sau nhà ông Khắp, nên đầu đạn bay đến vị trí trên, khoảng 11 mét. Nhưng tiến hành xác minh khu vực phía sau nhà ông Khắp thì không ai phát hiện có người vào bắn chim hay nghe tiếng động, tiếng nổ lớn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Khắp cho hay: “Ngôi nhà được xây cách đây khoảng 4 năm, với diện tích gần 1.500 m2. Nhà có nhiều phòng nhưng chỉ có 2 cha con ở, phòng bị trúng đạn là phòng của con tôi. Biệt thự được xây dựng với sự chắc chắn về cửa kính, nhưng tôi không xây hàng rào, mối quan hệ với bên ngoài là không có khoảng cách”.

Cũng theo ông Khắp, gần đây các công việc kinh doanh của gia đình đã giao lại cho người khác, bản thân ông dành thời gian đi du lịch và nghỉ ngơi.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 15.12, ông Trần Văn Khắp xác nhận việc cửa số ngôi biệt thự của gia đình bị trúng đạn, rạn nứt. Theo lời của ông Khắp, khoảng 12 giờ 45 ngày 14.12, khi gia đình đang nghỉ trưa thì có kẻ dùng súng bắn vào cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự. Cửa sổ làm bằng kính cường lực và dày nên viên đạn không xuyên thấu vào được bên trong. Tuy nhiên, do bị trúng đạn nên kính cường lực bị biến dạng, rạn nứt như hình mắt lưới. Phòng bị trúng đạn là phòng con ông ở.

Hiện Công an H.Trần Văn Thời đang xác minh liệu có hay không việc có người dùng vật cứng bắn vào nhà "đại gia" này để đe dọa và tiếp tục điều tra vụ việc.