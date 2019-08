Vụ đánh bạc ở Hải Phòng: 'Chưa xác định người Việt nào phạm tội'

Ông Quang cho hay, qua nắm tình hình, đến ngày 27.7, các đơn vị của Bộ Công an cùng Công an Hải Phòng đã tổ chức triệt phá vào tụ điểm đánh bạc. Do đây là tội phạm dùng công nghệ cao nên yếu tố bí mật, bất ngờ là tối quan trọng, vì nếu chứng cứ bị tiêu huỷ thì khó đấu tranh, truy tố, nên khi vào chuyên án, các lực lượng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý khu nhà với Công ty Hiệp Phong, theo ông Quang, các cơ quan của Bộ đang cùng Hải Phòng xác minh làm rõ, nếu vi phạm thì xử lý đúng quy định. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang yêu cầu làm rõ việc các công ty du lịch đưa người vào Việt Nam nhưng không quản lý không khai báo, nếu vi phạm thì kiến nghị xử lý hành chính hoặc hình sự nếu đủ căn cứ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố này.

Bước đầu xác định tại khu đô thị mới Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng), một ổ nhóm gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…